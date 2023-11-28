Многодетность должна стать новой нормой жизни для всех народов России – Путин

Фото: depositphotos/kalinovsky

Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов Российской Федерации. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).



"Семья – это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение", – указал президент РФ.

По его словам, преодолеть демографические вызовы можно только при помощи нравственных ценностей – любви, доверия и прочной нравственной опоры.

"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ", – подчеркнул российский лидер.

Решение объявить 2024 год в России Годом семьи Путин объяснил мнением и желанием большинства жителей России.

В целом задача страны на поколения вперед и будущее Русского мира связаны с укреплением семьи и сбережением народов РФ, подчеркнул президент РФ.



Ранее правительство России дополнительно выделило 89,5 миллиарда рублей для выплат единого пособия на детей. Средства пойдут на выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Необходимость дополнительного финансирования объяснили ростом числа получателей поддержки.



До этого фракция ЛДПР по главе с Леонидом Слуцким объявила о решении вынести на рассмотрение правительства законопроект, подразумевающий освобождение многодетных семей от транспортного налога. В это же время в СПЧ предложили создать отдельный государственный орган по вопросам поддержки российских семей.

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери