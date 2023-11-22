Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

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Владимир Путин указом объявил 2024 год в России Годом семьи. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

С учетом решения президента правительство России к 27 декабря должно образовать оргкомитет и утвердить план тематических мероприятий в стране на год. Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Региональные власти, в свою очередь, обязываются оказывать кабмину содействие в реализации поставленной цели.

Учреждение Года семьи объяснили необходимостью популяризовать госполитику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Ранее Путин заявил, что достойный уровень жизни российских семей является одним из стратегических приоритетов государственной политики России. По его словам, личность человека и его мировоззрение, а также идеалы и ценности формируются именно в атмосфере семьи.

