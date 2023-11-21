В Госдуме предложили давать 5-дневный отпуск по случаю рождения внуков

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске без сохранения зарплаты для работающих россиян по случаю рождения внуков. Свое обращение она направила в адрес главы Минтруда РФ Антона Котякова, сообщает RT.

В документе она отметила, что в некоторых случаях работодатели обязаны по письменному заявлению предоставить сотруднику отпуск до пяти дней. Депутат предложила к таким ситуациям отнести и рождение ребенка.

Лантратова добавила, что после рождения ребенка родителям нужно время для адаптации. И в этот период им критически важна поддержка и помощь близких, чаще всего пожилых родственников, объяснила парламентарий.

Она сослалась на результаты исследования Уральского федерального университета, согласно которым порядка 20% бабушек и дедушек ухаживают за внуками каждый день или во все рабочие дни своих детей. Еще 20% сидят с внуками по выходным, 32% участвуют в жизни внуков раз в неделю.

В заключение Лантратова написала, что нововведение укрепит отношения внутри семей, а также поможет в первичной организации быта родителей с новорожденным.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы утвердили во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий увеличение пенсии для получателей страховых выплат до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости – до 23 449 рублей.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости увеличатся на 7,5%. По его словам, это коснется более 32 миллионов россиян.

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