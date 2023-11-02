Эксперт объяснил, как уход за ребенком влияет на размер пенсии

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Уход за первым ребенком в возрасте до 1,5 года приносит дополнительно 1,8 пенсионного балла в год. Об этом сообщила эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ Ольга Дайнеко, передает "Газета.ру".

Она сказала, что еще 3,6 и 5,4 балла в год будут начисляться во время отпуска по уходу за вторым и третьим ребенком до 1,5 года соответственно.

По словам эксперта, это касается только родителей, то есть мамы и папы. Бабушка и дедушка не смогут оформить отпуск по уходу за ребенком и получать от работодателя выплаты. Таким образом, бабушкам и дедушкам пенсионные баллы не будут начисляться, добавила Дайнеко.

Она уверена, что чем больше пенсионных баллов накопит человек, тем выше у него будет пенсия. Так, в следующем году для выхода на пенсию нужно заработать как минимум 28,2 пенсионных балла. Если в семье три ребенка и мать брала отпуск по уходу за каждым, то она дополнительно заработает 10,8 балла, объяснила эксперт.

Поскольку в 2024 году один пенсионный балл будет равен 133,05 рубля, то при выходе на пенсию в следующем году женщина может рассчитывать на увеличение выплаты на 1 436,94 рубля, подытожила Дайнеко.

Ранее сообщалось, что пенсии россиян будут расти в темпе инфляции, в 2024 году их повысят на 7,5%. Так, выплаты неработающим пенсионерам составят в среднем 23,5 тысячи рублей. Кроме того, со следующего года вырастет максимальный размер больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.

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