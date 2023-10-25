Экономист рассказала о весомых надбавках к пенсии с 1 ноября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С ноября этого года несколько категорий россиян будут получать повышенные пенсионные выплаты. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Она отметила, что наиболее весомые надбавки ожидают россиян, которым недавно исполнилось 80 лет. Так, им будут ежемесячно платить фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере, на 1 ноября данная сумма будет составлять 15 134 рубля.

Кроме того, доплаты к пенсиям получат члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. В данном случае размер доплат будет зависеть от стажа, среднемесячной зарплаты и суммы денег, которые вносила организация в Соцфонд.

Также различные надбавки ожидают тех, кто имеет "северный стаж", то есть работал в регионах Крайнего Севера и приравненных к нему, напомнила Иванова-Швец.

Эксперт обратила внимание, что их пенсия может повыситься за счет увеличения фиксированной части на 50% для жителей Крайнего Севера и на 30% для жителей приравненных к ним территорий. К тому же при переезде в другой регион доплата не будет меняться.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому средняя пенсия для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости – до 23 449 рублей.

До этого Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала о том, какие ошибки могут привести к потере пенсионного стажа.

Число получателей накопительной пенсии станет вдвое больше в 2024 году