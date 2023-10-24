Депутат ГД предложил признать аферы против пожилых отягчающим обстоятельством

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Вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков внес в палату парламента законопроект, согласно которому мошенничество в отношении пожилых людей будет считаться отягчающим обстоятельством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Уточняется, что новое положение дополнит статью 63 УК РФ, в которой содержится перечень отягчающих наказание обстоятельств.

Ранее этот законопроект правительство РФ уже отклонило. В качестве причины назвали то, что отягчающее обстоятельство не всегда будет осознаваться виновным лицом и может привести к проблемам при квалификации преступления.

По словам Даванкова, которого цитирует пресс-служба партии, в правительстве думают, что злоумышленники не всегда учитывают возраст жертвы. А преступление в отношении беззащитного или беспомощного лица уже отнесено к отягчающим обстоятельствам.

Он добавил, что не все пенсионеры больные и беспомощные. Но многие из них плохо владеют интернетом и чаще доверяют мошенникам. Злоумышленники об этом знают, поэтому представителей старшего поколения они выбирают своей целью, отметил Даванков.

"Наш закон нужен, чтобы защитить этих людей. Призываем коллег по Госдуме его поддержать", – заключил депутат.

Ранее в Госдуме предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников.

Инициатива призвана защитить пожилых россиян, которые чаще других доверяют незнакомцам. С помощью горячей телефонной линии пенсионеры смогут обратиться за консультацией и сообщить о факте мошенничества.

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