В Госдуме предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России горячую линию для пенсионеров по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством. Соответствующее обращение он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Парламентарий обратил внимание, что в последние годы в стране появился вид телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников разных финансовых организаций. В группе риска в таком случае чаще всего оказываются пенсионеры, привыкшие доверять звонкам от сотрудников банков.

Помимо этого, отметил Милонов, злоумышленники нередко пытаются обмануть пожилых людей, предлагая им обновить социальные карты.

"Учитывая важность и серьезность проблемы, прошу вас рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с предотвращением подобных преступлений", – следует из письма Милонова.

Инициативой депутат предлагает дать возможность пенсионерам обратиться на горячую линию за консультацией и сообщить о факте мошенничества.

До этого мошенники выманили у 82-летнего пенсионера более 17 миллионов рублей. Злоумышленники, позвонив мужчине, представились сотрудниками службы безопасности банка. Пенсионер осуществлял перевод средств в течение нескольких месяцев.

