Мошенники выманили у московского пенсионера 17 миллионов рублей

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В Москве мошенники выманили у 82-летнего пенсионера более 17 миллионов рублей, полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД РФ по столице.

По данным полиции, аферисты звонили мужчине и представлялись сотрудниками безопасности банка и спецслужб.

"Под предлогом сохранения денежных средств, введя мужчину в заблуждение, неизвестный убедил его снять средства со своих счетов и перевести их на несколько подконтрольных злоумышленникам банковских карт, а оставшуюся часть денежных средств передать курьеру, который приехал к нему домой", – говорится в сообщении.

В итоге мужчина в течение нескольких месяцев переводил аферистам деньги.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предупредила, что в столице активизировались злоумышленники, жертвами которых чаще всего становятся представители старшего поколения. По ее словам, зачастую действия мошенников направлены на вымогание денег, продажу витаминов и лекарств, не имеющих должных свойств.