Экс-сотрудницу брачного агентства в Москве задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: 123RF/vershininphoto

Бывшая сотрудница брачного агентства в Москве подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, она обманула клиенток на 17 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Предварительно установлено, что в 2021 году злоумышленница вместе с другими работниками коммерческой организации заключала с клиентами договоры об оказании услуг по личностному росту и подбору спутников жизни", – отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в полицию обратились несколько потерпевших. Одна из них отдала злоумышленникам более 1 миллиона рублей, другая женщина перевела организации 5,9 миллиона рублей, третья – свыше 10 миллионов рублей.

Отмечается, что условия договора брачным агентством не были выполнены, а спустя время офис, где находилась организация, закрылся.

Следователи из отдела МВД РФ по Басманному району возбудили уголовные дела по части 4, статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурантке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отметила представитель ведомства.

"Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности", – резюмировала Волк.

Ранее в столице задержали шестерых риелторов, которые сдавали в аренду несуществующее жилье. После подписания договоров с арендаторами в офисе, злоумышленники скрывались с полученными деньгами и не отвечали на звонки. От действий мошенников пострадали 11 человек.

