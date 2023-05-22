Россиян предупредили о новых видах кибермошенничества

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В 2023 году уровень кибермошенничества значительно возрос, преступления в Сети стали более массовыми, автоматизированными и разнообразными. Об этом сообщает газета "Известия".

За первые четыре месяца этого года количество фишинговых атак выросло на 26%, поделились в компании "РТК Солар". Согласно исследованию на базе сервиса мониторинга внешних угроз Solar Aura, аферисты стали больше уделять внимания защите от обнаружения. При этом мошенники теперь более разборчивы в выборе жертвы.

Так, в этом году популярность обрела китайская доменная зона ".TOP".

"Более 90% зарегистрированных в ней в последние месяцы доменов – это произвольно сгенерированные буквенно-цифровые комбинации или шаблонные домены, задействованные в популярных фишинговых кампаниях. Однако пока в топе доменных зон, используемых для фишинга на российскую аудиторию, остаются .COM, .RU, .SITE, .XYZ", – поделились в компании.

Кроме того, аферисты стали создавать в Сети фальшивые опросы от имени знаменитых брендов. В основе мошеннической схемы лежит сценарий, который компания назвала "Хамелеон 2.0". Злоумышленники создают сообщения со ссылками на вредоносный ресурс, а потом распространяют их в мессенджерах. Особенность этой схемы заключается в том, что отправляют их сами пользователи.

Так, для получения подарка следует поделиться информацией о розыгрыше с друзьями. При этом ссылка в сообщении ведет не на сам фишинговый сайт, а на один из произвольно сгенерированных доменов. Только после нескольких обновлений пользователь видит обещанный опросник. Аналитики выяснили, что за последнее время мошенники имитировали свыше 40 российских брендов.

Помимо этого, теперь кибермошенники начали не списывать средства со счета жертвы сразу, а стали искать аналогичный способ доступа к личному кабинеты. В некоторых случаях аферисты могут взять на имя цели кредит. По словам эксперта центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александра Вураско, современные схемы телефонных мошенников построены на длительном общении с жертвой.

Они просят человека не рассказывать об обращении несколько дней, ссылаясь на якобы секретность операции спецслужб. Согласно этой схеме, злоумышленники делают ставку на массовость. Они обзванивают десятки тысяч человек, из которых 10 обязательно поведутся.

Сейчас все службы безопасности банков, соцсетей, сервисов объявлений и других интернет-площадок пытаются улучшить систему защиты от фишинга. В СМИ предупреждают жителей об опасности бесед с незнакомцами по телефону. Однако аферисты продолжают находить слишком доверчивых граждан.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя деятельность в офисе. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, мессенджеры стали основным каналом для активности аферистов.