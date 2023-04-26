Представляющиеся экстрасенсами мошенники обманули семь человек на 24 миллиона рублей

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Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит дело мужчины, создавшего с женой и несколькими родственницами группу лжеэкстрасенсов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что 47-летний мужчина, находясь в Краснодарском крае, призвал свою жену и трех родственниц создать в социальных сетях профили ясновидящих. Они взаимодействовали с гражданами, находящимися в сложных жизненных ситуациях, оказывали им якобы магические услуги при помощи видеосвязи и проводили экстрасенсорные сеансы.

"Злоумышленники сообщали потерпевшим о наличии у них либо их родственников опасных заболеваний, серьезных проблем в личной жизни либо с финансами, для устранения которых необходимо проведение дорогостоящих обрядов", – отметили в пресс-службе.

От действий злоумышленников пострадали семь человек, сумма ущерба превышает 24 миллиона рублей, заявили в столичной прокуратуре.

"По инициативе прокуратуры в отношении организатора преступной группы возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере", – сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в целях возмещения причиненного вреда на два земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль BMW, принадлежащие обвиняемым, был наложен арест на сумму более 37 миллионов рублей.

Обвиняемые содержатся под стражей, вину в содеянном они не признали, резюмировали сотрудники ведомства.

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