В Госдуме предложили повысить штрафы за утечку данных до 1 млрд рублей

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных до миллиарда рублей. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Письмо с соответствующим предложением Чернышов отправил главе Минцифры Максуту Шадаеву. По словам парламентария, подобных мер требуют сегодняшние реалии.

Сумма в миллиард рублей является адекватной, считает Чернышов, поскольку персональные данные пользователей, оказавшиеся в доступе у мошенников, могут быть использованы в различных преступных целях.

Одновременно с этим депутат добавил, что следует также предусмотреть верхний "потолок" штрафа за утечку данных, поскольку необходимо учитывать в том числе и интересы компаний.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать "Госуслуги" для подачи заявлений на получение компенсации за утечку персональных данных. Министр отметил, что в таком случае компания выплатит меньший штраф, чем если бы она платила напрямую пострадавшим.

До этого замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил о необходимости ввести личную ответственность для руководителей компаний за утечку персональных данных.

Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных