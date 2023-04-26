В ГД внесли законопроект о штрафах для иноагентов за попытки обхода запретов

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В Госдуму внесли пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иностранных агентов, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Для нас крайне важно устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы", – написал он в своем телеграм-канале.

В статье 11 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" указаны 19 запретов, распространяющихся на граждан, находящихся в статусе иноагента, напомнил он. Именно эти пункты иноагенты и обходят, используя для этого других граждан или юридические лица.

В пример Пискарев привел случаи, когда внесенные в реестр граждане преподают в государственных вузах или когда они при помощи сторонних лиц получают государственные гранты, что по закону сделать невозможно.

В новых поправках предлагается ввести запрет для граждан из этой категории на получение государственной имущественной поддержки, а также предлагается закрепить за министерством юстиций РФ полномочия по контролю за соблюдением закона об иноагентах, написал парламентарий.

Он отметил, что в данный момент Минюст реализовывает госконтроль только в отношении деятельности иноагентов.

"Соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", – пояснил Пискарев.

Поправки предлагают внести и в Кодекс об административных правонарушениях в виде штрафов за невыполнение иноагентами установленного в срок предписания Минюста РФ относительно нарушений законодательства.

В новых поправках граждан могут обязать выплачивать штраф в размере до 50 тысяч рублей, должностных лиц – до 100 тысяч рублей, юридических лиц – до 300 тысяч рублей, отметил Пискарев.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала инициативу о введении допналога для иноагентов. Она сказала, что налогов, которые действуют в отношении этих лиц, достаточно для российского бюджета.

