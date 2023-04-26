В Минцифры предложили оформлять компенсацию за утечку данных через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать "Госуслуги" для подачи заявлений на получение компенсации за утечку персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра на конференции.

"В случае подтверждения утечки со стороны оператора он размещает соответствующую информацию, потом дается определенное количество времени, когда пострадавшие могут обратиться через "Госуслуги" с заявлением о получении компенсации", – заявил Шадаев.

Министр отметил, что в таком случае компания выплатит меньший штраф, чем если бы она платила напрямую пострадавшим. Обращение за компенсацией на "Госуслуги" будет считаться смягчающим фактором в отношении штрафа для оператора, объяснил Шадаев.

Ранее Шадаев рассказал об эксперименте по заключению договоров с операторами через QR-код. По словам министра, его проведут уже этим летом. Такой проект избавит абонента от ручного заполнения договоров, а также решит проблему идентификации личности.