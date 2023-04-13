В РФ предложили приравнять документы на "Госуслугах" к оригиналам

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Минцифры выступили с предложением приравнять удостоверяющие личность документы в приложении "Госуслуги" к оригинальным, следует из проекта указа Владимира Путина на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе, предполагается уравнять предъявление документов с использованием мобильного приложения. В министерстве уточнили, что приложение госуслуг можно будет использовать для подтверждения личности или предъявления других государственных документов.

Подобную схему можно будет задействовать в базовых жизненных ситуациях. Речь идет о покупках в магазине, посадке в транспорт, получении госуслуг в МФЦ и других.

"При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы. Перечень ситуаций, в которых можно использовать электронный документ, определит правительство", – говорится в сообщении.

В феврале Путин одобрил проект Минцифры России по разработке до мая указа, который мог бы регламентировать использование цифрового паспорта на территории РФ. Уже в марте президент поручил до 1 мая представить инициативу, предусматривающую случаи предъявления цифрового удостоверения личности вместо паспорта.

В свою очередь, глава Минцифры отметил, что смартфон сможет заменить некоторые документы россиян, которые в большинстве случаев необходимы в быту.

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