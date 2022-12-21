Хинштейн анонсировал разработку поправок по установлению ответственности за утечку данных

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ведется разработка поправок об установлении ответственности за утечку биометрических персональных данных. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас вместе с коллегами из Минцифры и другими заинтересованными органами разрабатываем соответствующие поправки как в Кодекс об административных правонарушениях, так и в Уголовный кодекс, которыми хотим установить жесткие меры ответственности", – заявил парламентарий.

Он отметил важность введения ответственности за утечку биометрических персональных данных и за любые недобросовестные действия сотрудников самой системы.

"В законопроект мы подгрузили общие нормы, которые устанавливают такую ответственность", – добавил Хинштейн.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата парламента введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных. По его словам, поправки в законопроект призваны остановить бесконтрольный сбор биометрических данных граждан РФ разными коммерческими компаниями.

До этого замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что законопроект о единой биометрической системе не предусматривает ее обязательный сбор у граждан России.



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