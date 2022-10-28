Вход на госуслуги по биометрии станет доступен в 2023 году

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

На госуслугах появится возможность входа при помощи биометрии. Об этом сообщается на самом портале.

Уточняется, что такая функция станет доступна пользователям уже в феврале следующего года. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

"Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже существующим способам аутентификации на портале", – говорится в материале.

Для использования функции пользователь должен быть зарегистрирован в Единой биометрической системе. Гражданин может это сделать в отделениях российских банков.

Ранее на госуслугах появился сервис, позволяющий зарегистрировать в пределах жилой площади иностранного гражданина.

В Минцифры напомнили, что, согласно законодательству России, владелец жилого пространства должен уведомить МВД о пребывании у него иностранного лица. Аналогичное требование предъявляется к гостиницам.

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