С водительского удостоверения могут убрать штрих-код

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МВД РФ предложило убрать штрих-код с водительских прав с 1 марта следующего года, поскольку он больше не используется. Соответствующий проект документа был размещен на официальном портале нормативно-правовых актов.

"При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации", – отметили в МВД.

Однако некоторые открытые источники утверждают, что штрих-код нужен для подтверждения подлинности удостоверения.

Ранее стало известно, что порядка 240 тысяч водительских прав было выдано в Москве в период с января по август 2022 года.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что с начала года сотрудники ГИБДД Москвы совершили порядка 600 тысяч регистрационных действий. Выяснилось, что внесение изменений в данные транспортного средства в связи с переходом права собственности стало наиболее востребованной услугой.



В РФ не будут менять ПДД из-за введения электронных водительских прав

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