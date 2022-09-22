В столичной ГАИ за 8 месяцев 2022 года выдали около 240 тыс водительских удостоверений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 240 тысяч водительских удостоверений было выдано в Москве в период с января по август 2022 года, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"За восемь месяцев этого года сотрудниками экзаменационных подразделений выдано почти 240 тысяч водительских удостоверений, в том числе подразделениями, расположенными на территории многофункциональных центров "Мои документы", – 51 тысячу", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники ГИБДД Москвы совершили порядка 600 тысяч регистрационных действий, внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности стало наиболее востребованной услугой.

При этом самой распространенной услугой при обращении в экзаменационные подразделения стала замена водительского удостоверения по истечении срока действия и выдача водительского удостоверения после прохождения профессионального обучения.

Уточняется, что всего граждане подали 587 897 заявлений на получение госуслуг в регистрационных подразделениях московской ГИБДД, из них 143 382 заявления – в МФЦ.

Ранее начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что с 1 октября у жителей страны в тестовом режиме появится возможность предъявить водительские права через сервис "Госуслуги Авто". Он заявил, что на данный момент в ПДД проходит подготовка поправок для полной легализации электронных прав.

Помимо этого, ведется работа для предоставления доступа к документу автомобилистам по всей РФ, в том числе в режиме офлайн.

