В столичной ГАИ за 8 месяцев 2022 года выдали около 240 тыс водительских удостоверений

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 240 тысяч водительских удостоверений было выдано в Москве в период с января по август 2022 года, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"За восемь месяцев этого года сотрудниками экзаменационных подразделений выдано почти 240 тысяч водительских удостоверений, в том числе подразделениями, расположенными на территории многофункциональных центров "Мои документы", – 51 тысячу", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники ГИБДД Москвы совершили порядка 600 тысяч регистрационных действий, внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности стало наиболее востребованной услугой.
При этом самой распространенной услугой при обращении в экзаменационные подразделения стала замена водительского удостоверения по истечении срока действия и выдача водительского удостоверения после прохождения профессионального обучения.
Уточняется, что всего граждане подали 587 897 заявлений на получение госуслуг в регистрационных подразделениях московской ГИБДД, из них 143 382 заявления – в МФЦ.
Ранее начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что с 1 октября у жителей страны в тестовом режиме появится возможность предъявить водительские права через сервис "Госуслуги Авто". Он заявил, что на данный момент в ПДД проходит подготовка поправок для полной легализации электронных прав.
Помимо этого, ведется работа для предоставления доступа к документу автомобилистам по всей РФ, в том числе в режиме офлайн.
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