В ГИБДД Москвы полностью восстановили работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госавтоинспекции Москвы полностью восстановили работу после технических неполадок. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Уточняется, что до этого из-за сбоя граждане не могли зарегистрировать авто, а также получить водительские удостоверения.

"В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя полностью завершены", – отметили в Госавтоинспекции.

14 сентября в ГИБДД столицы временно приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу прав из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Позднее работу по оказанию госуслуг удалось восстановить в большинстве подразделений ГИБДД Москвы.

