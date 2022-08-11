Сервис оформления электронного европротокола появился в "Госуслугах Авто"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В приложении "Госуслуги Авто" запущен сервис оформления электронного европротокола, сообщает в телеграм-канале Минцифры РФ.

Данный сервис позволит водителям автомобилей оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

Как пояснили в министерстве, для оформления электронного документа необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия и указать информацию о разногласиях и повреждениях машины.

При этом приложение "Госуслуги Авто" должно быть установлено хотя бы у одного из автомобилистов, в таком случае другому нужно лишь подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Отмечается, что оформление не займет более получаса.

При этом подтвержденные учетные записи на "Госуслугах" необходимо иметь обоим участникам ДТП. Кроме того, в результате аварии не должно быть пострадавших и ущерба иному имуществу, кроме транспортных средств.

Уточняется, что при отсутствии разногласий у автомобилистов и фиксировании последствий ДТП им возместят до 400 тысяч рублей.

При оформлении фотофиксации, но наличии разногласий или при отказе от фотофиксации повреждений без разногласий участники ДТП получат до 100 тысяч рублей.

Если же у водителей возникли разногласия и они не провели фотофиксацию в рамках европротокола, страхового возмещения не будет. В таком случае на место происшествия необходимо вызвать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Ранее сообщалось, что в приложении "Госуслуги Авто" появилась функция обжалования штрафов за нарушение ПДД.

Для этого следует зайти в раздел с оплатой штрафов и выбрать нужный. Если его можно обжаловать онлайн, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования. Затем надо выбрать причину обжалования и загрузить подтверждающие документы. Это могут быть фото, видео, объяснение водителя.

