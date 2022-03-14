В приложении "Госуслуги Авто" теперь можно обжаловать штрафы

14:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В приложении "Госуслуги Авто" появилась функция обжалования штрафов за нарушение ПДД, сообщает ТАСС.
Для этого следует зайти в раздел с оплатой штрафов и выбрать нужный. Если его можно обжаловать онлайн, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования. Затем надо выбрать причину обжалования и загрузить подтверждающие документы. Это могут быть фото, видео, объяснение водителя.
Обжаловать онлайн получится только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. На это дается 10 дней.
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, устанавливающую их размеры в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости транспорта.
По словам Крупника, подобная инициатива связана с тем, что в зависимости от тяжести и укомплектованности автомобиля может меняться степень последствий в случае ДТП. Депутат полагает, что идея увеличения санкций за нарушение правил дорожного движения объективно оправданна и направлена на защиту интересов, жизни и здоровья граждан.
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