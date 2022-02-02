В Госдуме выступили против отмены скидки в 50% при оплате дорожных штрафов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фракция ЛДПР выступила против идеи отмены 50-процентной скидки на штрафы ГИБДД при их быстрой оплате, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Наша фракция категорически против отмены этой нормы, мы много бились за то, чтобы это было реализовано. <...> Мы считаем, что эта норма оправдывает себя, подталкивает людей быстрее оплачивать штрафы, тем самым снижая нагрузку на судебную систему", – цитирует Нилова Агентство "Москва".

По его мнению, скидку в 50% также необходимо распространить на другие административные штрафы при условии их оплаты в течение определенного срока. Кроме того, Нилов счел правильным внедрить электронный порядок обжалования постановлений об административных правонарушениях.

Депутат сообщил, что Госдума продолжает работу по усовершенствованию законодательных норм, устанавливающих ответственность за опасное вождение. Ей занимается рабочая группа под руководством вице-спикера Ирины Яровой. Также депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об агрессивном вождении, который был направлен в кабмин. После получения отзыва правительства он будет внесен в Госдуму, пояснил Нилов.

"Первое – необходимо уточнить понятие "агрессивное вождение" в ПДД. Второе – необходимо предусмотреть ответственность в КоАП за такое вождение, причем она должна быть дифференцирована: за первое нарушение – штраф, за второе – штраф или лишение свободы до трех месяцев, за третье – лишение до одного года", – рассказал Нилов.

Он подчеркнул, что для исключения субъективного фактора решения о соответствующих штрафах должен принимать суд. По словам Нилова, наказывать за агрессивное вождение следует лишь тех водителей, которые имели на то умысел.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение. Соответствующий ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения. Утвердить документ планируют в этом году.