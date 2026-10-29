Подросток обжег глаз при изготовлении бомбочек для ванны под Красноярском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подросток получил химический ожог глаза при изготовлении бомбочек для ванны в Красноярском крае. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Инцидент случился в Енисейском районе, когда 14-летний мальчик экспериментировал с химикатами дома. В какой-то момент ему в глаз попал порошок, который предназначается для прочистки водопроводных труб.

Прибывшие врачи оказали подростку необходимую помощь.

Ранее двухлетнего мальчика с ожогами второй и третьей степени после падения на чайник госпитализировали в Туве. Несчастный случай произошел в Барун-Хемчикском районе.

По данным полиции, ребенок упал на стоявший на полу чайник с кипящей водой. В этот момент рядом с ним находилась бабушка.

