La Razon: поезд застрял в тоннеле в Толедо спустя сутки после железнодорожной катастрофы

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Поезд Ouigo 6775 остановился в тоннеле между испанскими населенными пунктами Вальдеморо и Вильяррубия-де-Сантьяго из-за перебоев с электроснабжением, сообщает газета La Razon.

Инцидент произошел в провинции Толедо. Чтобы сохранить заряд аккумулятора до прибытия спасателей, экипаж временно отключил освещение в вагонах и кондиционеры.

ЧП произошло в той же провинции спустя сутки после железнодорожной катастрофы, в результате которой погибли не менее 69 человек. Утром 28 октября между городами Лос-Йебенес и Урда столкнулись два поезда. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

Власти Испании допустили, что причиной столкновения поездов могла стать человеческая ошибка на фоне сбоя системы безопасности. Переход от автоматизированного управления движением к ручному режиму мог привести к возобновлению движения и аварии, а сотрудник, ремонтировавший систему безопасности, не предупредил об опасном сближении составов.

После катастрофы в стране объявили трехдневный национальный траур – с 29 по 31 октября.

