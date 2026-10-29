Футболист "Динамо" Маринкин заявил, что предпочитает метро покупке Lamborghini

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Полузащитник московского "Динамо" Тимофей Маринкин рассказал, что не увлекается дорогими автомобилями и считает общественный транспорт более удобным способом передвижения, сообщает РИА Новости.

"Какой-то мании к автомобилям у меня нет. Когда с папой в детстве катался, он сажал на коленки, а я рулил. Но какой-то любви к ним он мне не привил, поэтому такого фетиша у меня нет", – заявил 18-летний футболист.

Отвечая на вопрос о возможной покупке Lamborghini, спортсмен отметил, что скорее приобрел бы такую машину для родителей. Самому ему проще пользоваться метро, где его не узнают.

Маринкин также рассказал, что семья помогает ему разбираться в финансовых вопросах. Заработанные деньги он отдает родителям, поскольку считает, что пока не нуждается в больших суммах. По словам футболиста, родители вложили в него гораздо больше, чем он сейчас зарабатывает, поэтому они заслуживают получать от него больше.

Самой крупной своей покупкой игрок назвал одежду. Он отметил, что не любит вещи с крупными логотипами, поскольку их сложно сочетать между собой. Вместо этого Маринкин предпочитает магазины Lime и MAAG, где ему проще подобрать одежду для разных образов.

В прошлом сезоне футболист начал привлекаться к основной команде "Динамо". Осенью 2026 года он продлил контракт с клубом до лета 2031 года.

Ранее полузащитник "Динамо" Виктор Окишор не исключил возможность перехода в столичный "Спартак". При этом футболист признался, что не любит красно-белых, которых считает самым принципиальным соперником своей команды. В декабре прошлого года игрок говорил, что не готов перейти в "Спартак".

