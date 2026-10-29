Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 16:08

Спорт

Футболист "Динамо" Маринкин заявил, что предпочитает метро покупке Lamborghini

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Полузащитник московского "Динамо" Тимофей Маринкин рассказал, что не увлекается дорогими автомобилями и считает общественный транспорт более удобным способом передвижения, сообщает РИА Новости.

"Какой-то мании к автомобилям у меня нет. Когда с папой в детстве катался, он сажал на коленки, а я рулил. Но какой-то любви к ним он мне не привил, поэтому такого фетиша у меня нет", – заявил 18-летний футболист.

Отвечая на вопрос о возможной покупке Lamborghini, спортсмен отметил, что скорее приобрел бы такую машину для родителей. Самому ему проще пользоваться метро, где его не узнают.

Маринкин также рассказал, что семья помогает ему разбираться в финансовых вопросах. Заработанные деньги он отдает родителям, поскольку считает, что пока не нуждается в больших суммах. По словам футболиста, родители вложили в него гораздо больше, чем он сейчас зарабатывает, поэтому они заслуживают получать от него больше.

Самой крупной своей покупкой игрок назвал одежду. Он отметил, что не любит вещи с крупными логотипами, поскольку их сложно сочетать между собой. Вместо этого Маринкин предпочитает магазины Lime и MAAG, где ему проще подобрать одежду для разных образов.

В прошлом сезоне футболист начал привлекаться к основной команде "Динамо". Осенью 2026 года он продлил контракт с клубом до лета 2031 года.

Ранее полузащитник "Динамо" Виктор Окишор не исключил возможность перехода в столичный "Спартак". При этом футболист признался, что не любит красно-белых, которых считает самым принципиальным соперником своей команды. В декабре прошлого года игрок говорил, что не готов перейти в "Спартак".

Читайте также


спорттранспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика