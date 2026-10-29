Суд в Москве заочно приговорил блогера Михаила Светова к году колонии

Фото: РИА Новости/Илья Питалев (Михаил Светов признан иноагентом в РФ)

Суд в Москве заочно приговорил блогера Михаила Светова (признан в РФ иноагентом) к году лишения свободы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

41-летнего блогера признали виновным по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах".

"Светов приговорен к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Дополнительно суд на три года лишил Светова права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, а также администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

По данным прокуратуры, ранее блогера уже привлекали к административной ответственности по статье за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента. Находясь за пределами России, он разместил материалы в одной из социальных сетей без обязательной маркировки.

Ранее сообщалось, что в отношении комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) началась процедура принудительного взыскания задолженности по административным штрафам.

На артиста заведены два исполнительных производства. Одно возбудили после решения Таганского районного суда Москвы: Слепакова признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Так как артист не выплатил эту сумму в установленный срок, судебные приставы занялись взысканием задолженности.

