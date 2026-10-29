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29 октября, 16:08

В мире

В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею дорогой внедорожник

Фото: depositphotos/chrupka

Шестилетний мальчик из индийского города Бурханпур выиграл в лотерею внедорожник Toyota Fortuner стоимостью 5 миллионов рупий (около 4,2 миллиона рублей). Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что выигрышный билет, который год назад купила бабушка мальчика на его имя, стоил 200 рупий (около 170 рублей). Родители ребенка, которые не отличаются большим достатком, давно мечтали купить автомобиль и на протяжении двух лет копили деньги.

Церемония вручения машины стала большим событием для всех горожан. В Бурханпуре в честь этого прошел праздник с шествием по главной улице, оркестром, танцами и песнями.

Ранее житель американского Брэдвуда получил от знакомого лотерейный билет на день рождения и выиграл 1 миллион долларов. На деньги мужчина планирует путешествовать с семьей, приобрести автомобиль и гольф-кар. Также они с супругой запланировали круиз в честь 40-летия свадьбы и дней рождения детей.

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