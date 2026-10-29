ANSA: в Италии мужчину заподозрили в убийстве двоюродного брата пончиком с кремом

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В Италии 76-летний мужчина стал подозреваемым по делу о преднамеренном убийстве своего 74-летнего двоюродного брата. Родственник, имеющий серьезные проблемы с глотанием, умер после того, как съел пончик с кремом. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

Пострадавший умер 27 июня в специализированном учреждении, где проживал под постоянным наблюдением. Смерть наступила от остановки кровообращения, вызванной полной закупоркой дыхательных путей.

С 2009 года фигурант являлся законным опекуном двоюродного брата и знал о его тяжелой дисфагии. Из-за прогрессирующего расстройства тот мог есть лишь измельченную, жидкую или полужидкую пищу – такой режим врачи установили после нескольких опасных эпизодов удушья.

По версии следствия, причиной преступления могло стать наследство: состояние потерпевшего превышало 300 тысяч евро, и опекун рассчитывал получить его часть. Мужчина оставил выпечку рядом с родственником и отвлек медицинский персонал, предложив сотрудницам посмотреть упаковку электрической бритвы, предназначенной для подопечного.

Когда у пациента начались серьезные проблемы с дыханием, за помощью опекун обратился не сразу. Сначала он купил в автомате газированный напиток и попробовал дать его родственнику, чтобы тот проглотил застрявшую пищу. Только после неудачной попытки злоумышленник спокойно сказал медсестрам о состоянии подопечного, не упомянув о съеденном.

Следствие считает, что подозреваемый и раньше пытался передавать родственнику запрещенные продукты в обход установленных правил. Сотрудники медучреждения узнали о трагедии, увидев крошки на одежде пострадавшего. Медики пытались освободить дыхательные пути, на место прибыла бригада экстренной помощи, но спасти мужчину все равно не удалось.

В ходе расследования также были зафиксированы предполагаемые попытки подозреваемого повлиять на показания родственников и согласовать с ними версии произошедшего. Прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами, включая предварительный умысел и злоупотребление полномочиями.

Ранее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга до 8 декабря заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство своего 12-летнего сына. По данным следствия, днем 8 октября женщина вместе с ребенком находилась у Дудергофского озера. Там она достала заранее купленную бутылку 70-процентной уксусной кислоты и насильно влила ее содержимое в рот мальчика.

Фигурантка также облила уксусом лицо сына, погрузила его в воду и скрылась с места происшествия, не оказав помощи. Ребенку удалось самостоятельно выбраться на берег.

