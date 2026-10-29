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29 октября, 16:31

Общество

"Активные граждане" смогут выбрать лучшие работы конкурса "Москва. Архитектура времени"

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Снимки финалистов фотоконкурса "Москва. Архитектура времени" вынесут на общегородское голосование на сайте проекта "Активный гражданин". Об этом сообщила первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

"Важной частью конкурса станет участие самих горожан: они смогут определить, какие фотографии наиболее ярко и выразительно передают архитектурный облик современной Москвы", – отметила Дерунова.

По ее словам, голосование сформирует народный рейтинг работ. Снимки, получившие наибольшую поддержку, покажут на специальной выставке, а авторов наградят дипломами и памятными призами. Сейчас на конкурс зарегистрировано почти 280 претендентов. Подано 78 заявок по 17 из 19 конкурсных объектов.

На первом этапе экспертная группа отберет 57 финалистов – по три работы для каждого из 19 объектов. Затем фотографии одновременно оценят профессиональное жюри и москвичи в проекте "Активный гражданин". Жюри выберет победителя и призеров, народное голосование определит по одной лучшей работе для каждого объекта – всего 19 работ-победителей.

Участники могут представить фотографии 19 объектов Москвы, среди которых участок продления Мосфильмовской улицы с двумя мостами через долину реки Раменки, стадион "Торпедо", детская городская клиническая больница святого Владимира и другие.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте moskvavkadre.ru, заполнить электронную заявку, выбрать один объект и приложить от трех до десяти фотографий. Также потребуется эссе об идее фотоработы. Прием работ продлится до 15 ноября 2026 года.

Ранее пользователи проекта "Активный гражданин" выбрали в качестве приоритетной для оцифровки тему "Жизнь Москвы во второй половине XVIII – начале XX века". За нее проголосовали 40% участников. Документы по лидирующей теме оцифруют в 2026 году. Материалы переведут в электронный вид и дополнят поиском на базе искусственного интеллекта.

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