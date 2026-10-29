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29 октября, 16:34

Общество

В Рособрнадзоре раскритиковали практику премирования за высокие баллы ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Премировать школы за высокий средний балл ЕГЭ или наказывать за низкий не следует, поскольку условия обучения в разных учебных заведениях отличаются. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время рабочего визита в Мурманск.

По его словам, для небольшой школы в отдаленном поселке важнее, чтобы ученики освоили базовую программу, преодолели минимальные пороги ЕГЭ и получили аттестаты, позволяющие продолжить образование. При этом требовать от всех таких школ среднего балла выше 80 не нужно.

Музаев также отметил, что из-за разницы в условиях обучения составлять рейтинги школ и определять лучших и худших не имеет смысла. Вместо этого руководителям образовательных учреждений, муниципалитетов и региональных министерств, а также методическим службам следует учиться правильно анализировать и сопоставлять показатели.

"У каждого выпускника нашей школы должны быть базовые знания крепкие по всем предметам", – подчеркнул глава Рособрнадзора.

Он добавил, что оценивать необходимо прежде всего то, насколько успешно школьники по всей стране осваивают необходимый минимум знаний по всем дисциплинам.

Ранее Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год, по ряду предметов планку подняли. В частности, по русскому языку и профильной математике порог вырос до 40 баллов, по физике – до 41, по информатике – до 46, по истории и иностранным языкам – до 40, по обществознанию – до 45.

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