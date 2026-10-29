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29 октября, 16:28

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Daily Mail: смерть актрисы Хайден Панеттьери признали несчастным случаем

Смерть актрисы Хайден Панеттьери признали несчастным случаем

Фото: legion-media.com/Alamy/Francis Specker

Полицейское управление Гринвилла в США признало смерть 36-летней актрисы Хайден Панеттьери несчастным случаем. Об этом сообщает Daily Mail.

Расследование проходило на протяжении более 2 месяцев. Полиция изучила информацию токсикологической экспертизы, а судмедэксперт провел вскрытие. В результате специалисты обнаружили в организме актрисы токсическое воздействие нескольких веществ, что и стало причиной ее смерти.

При этом следов травм они не нашли. По словам экспертов, даже минимальная доза мощных препаратов может быть смертельной. Коронер округа официально закрыл дело.

О смерти Панеттьери стало известно 17 августа. Тогда СМИ писали, что причиной смерти стала остановка сердца. Врачи, которые прибыли на место, не смогли реанимировать актрису.

Позже офис коронера округа Гринвилл заявил, что причиной смерти актрисы стало комбинированное токсическое воздействие веществ, включая фентанил.

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