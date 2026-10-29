В центре "Профессии будущего" открывается набор на программы обучения в ноябре

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В центре "Профессии будущего" в Печатниках в ноябре стартует обучение по специальностям, востребованным на рынке труда. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Записаться можно как на базовые программы – профессию с нуля, так и на курсы повышения квалификации или разряда.

"Повысить квалификацию или освоить новую профессию можно в любом возрасте, и это быстрый путь встроиться в современный рынок труда и начать зарабатывать больше", – рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По его словам, высокий уровень зарплаты сегодня предлагают квалифицированным специалистам рабочих профессий: слесарям, токарям, монтажникам, фрезеровщикам, электромонтерам.

Обучение построено на большом объеме практики, а после завершения курса карьерные наставники центра помогают подобрать вакансию и трудоустроиться. Среди партнеров – более трех тысяч работодателей, в том числе "Ростех", "Росатом", концерн ВКО "Алмаз-Антей", Восточная горнорудная компания, "Норникель спутник", Московская верфь, Сколковский институт науки и технологий.

Программа "Слесарь механосборочных работ" начнется 2 и 23 ноября. Слушатели освоят чтение чертежей, работу с ручным и электроинструментом, сборку и регулировку узлов, обработку деталей, получат навыки сварки и пайки. Базовый курс "Фрезеровщик" стартует 2 ноября. Повышение квалификации до четвертого разряда по этой профессии – 2 и 19 ноября.

На программу "Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов" ждут 5 и 27 ноября. Участники научатся работать с электроинструментом и измерительными приборами, монтировать и демонтировать радиоэлектронные устройства, а также потренируют пространственную ориентацию для точного монтажа. Курс на четвертый разряд по этой специальности начнется 19 ноября.

Занятия по направлению "Токарь" открываются с 5 ноября: слушатели разберутся в токарной обработке металла, настройке станков под разные задачи, изготовлении и доработке деталей. Повысить разряд до четвертого можно с 17 ноября. А с 5 ноября стартует программа "Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов".

Повышение квалификации по направлению "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" до четвертого разряда доступно с 6 ноября: монтаж, обслуживание и ремонт оборудования, электрические сети, слесарные и монтажные работы. Базовый курс начнется 19 и 23 ноября.

Программа "Слесарь-сантехник" ждет слушателей 9 и 11 ноября. Курс на четвертый разряд – с 10 ноября. С 16 ноября идут занятия по направлению "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий".

Курс "Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации" начнется 20 и 25 ноября. Слушатели научатся монтировать и подключать такие системы, разберутся в устройстве климатического оборудования и его схемах, освоят измерительные приборы.

Программа "Логист" откроется 2 ноября. В этот же день и 9 ноября начинаются занятия для операторов логистических работ – оптимизация процессов, информационные системы, анализ больших объемов данных, организация транспортировки и складирования.

С 10 ноября на курсе "Веб-дизайнер" учат основам разработки интерфейсов, HTML и CSS, работе с формами, созданию прототипов страниц и верстке сайтов. Обучение дизайнеров интерьера стартует 2 и 13 ноября. Программа "Графический дизайнер" ждет слушателей 5 и 23 ноября – основы веб-дизайна, работа с графикой и цветом, композиция и защита концепций. С 24 ноября операторов цифровой печати научат подбирать режимы печати, готовить бумагу, чернила и расходные материалы, выполнять резку, ламинирование, брошюровку и упаковку.

Курс "Бухгалтер. "1С: Предприятие" начнется 2 и 23 ноября: возможности системы "1С: Предприятие 8", настройка интерфейса "1С: Бухгалтерия", создание и обработка документов учета. Менеджеров маркетплейсов ждут 11 ноября. С 9 ноября на курсе по закупкам для государственных и муниципальных нужд разберут планирование и проведение закупок, законодательство, работу контрактной службы, экспертизу и приемку, защиту прав участников.

Посетить курс "Специалист по закупкам" можно будет с 25 ноября: переговоры, анализ рынка, документация и управление закупками. Программа "Специалист. "1С: Предприятие" начнется 11 и 30 ноября – бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, автоматизация учетных процессов.

В свою очередь, курс "Горничная" откроется 2 ноября. В этот же день начнутся занятия для рабочих по профессиональной ручной уборке – точное дозирование специальной химии и бережная очистка деликатных поверхностей. Поваров ждут 6 ноября, а программа "Бармен" стартует 6 и 27 ноября. С 19 ноября бариста будут учить рецептуре напитков, настройке и обслуживанию кофейного оборудования, приему заказов и сервису. В этот же день откроется обучение администраторов.

Ранее сообщалось, что творческие школы, библиотеки и культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, расширят свои образовательные программы. Горожане смогут осваивать цифровой дизайн, 3D-моделирование, программирование, робототехнику, анимацию и даже создавать собственные ароматы.