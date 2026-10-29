Стилист Лисовец назвал воротник трендом сезона осень-зима – 2026

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Российский стилист Владислав Лисовец назвал воротник главным акцентом образа в сезоне осень-зима – 2026. Своими наблюдениями эксперт поделился на личном сайте.

По словам стилиста, сейчас воротники являются не фоновой деталью, а заметной фигурой в гардеробе. Лисовец отметил, что особенно популярны очень большие, почти театральные воротники, обращающие на себя внимание окружающих. При этом можно выбрать и более практичные варианты.

Среди интересных моделей – стойка, бант, острый воротник и воротник Арлекино. Последний, добавил стилист, все чаще встречается в модных образах прохожих. Чтобы освежить такой элемент, эксперт посоветовал сочетать его с более простыми предметами гардероба – джинсами или джемпером.

Ранее стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал об актуальности образов с перьями. Их можно добавить в качестве небольшого акцента или сделать основой наряда. Сочетать декор эксперт рекомендовал как с базовыми вещами, так и с более необычными.