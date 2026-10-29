Дубцова пожалела бывшего мужа, который не женился после развода с ней

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Певица Ирина Дубцова призналась, что ей жаль бывшего мужа Романа Черницына, который после развода с ней так и не создал новую семью. Об этом артистка рассказала в эфире программы Елены Малышевой, куда пришла вместе с сыном Артемом.

Дубцова и солист группы Plazma поженились в 2004 году, а в марте 2006-го у них родился сын. Через два года супруги расстались, но смогли сохранить теплые отношения. Артем утверждает, что развод родителей не стал для него травмирующим опытом, поскольку они продолжили общаться.

Сама Дубцова тоже неоднократно говорила, что осталась с бывшим супругом близким человеком. По словам певицы, она хотела бы, чтобы Черницын обрел личное счастье, однако он пока не спешит жениться.

"Болтаем с ним (бывшим супругом. – Прим. ред.) по телефону, и я его каждый раз спрашиваю: "Вот чего ты не женился?" Он говорит: "А на фиг надо". Вот такая я. Наверное, сложно после меня на ком-то жениться", – пошутила артистка.

Певица отметила, что они с Черницыным очень разные люди, но он остается для нее лучшим другом. По ее словам, именно у него она спрашивает совета касательно отношений с мужчинами. Все эти годы, если появлялась влюбленность, Дубцова обращалась к нему с вопросами "А что он имел в виду?", "Почему он так написал?", просила оценить ситуацию с мужской точки зрения.

Ранее Дубцова рассказывала, что сын Артем решил пойти по ее стопам и заняться музыкой. По словам певицы, он сам пишет тексты и музыку, а она поддерживает его начинания и дает советы. Артем также примет участие в трибьют-альбоме матери, переработав один из ее старых хитов.