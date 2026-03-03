Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 марта, 12:52

Шоу-бизнес

Юмористка Ольга Картункова сообщила, что стала бабушкой

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Звезда КВН, участница комедийного шоу "Однажды в России" Ольга Картункова заявила, что стала бабушкой. Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Я наконец-таки стала бабушкой прекрасной внучечки. У меня такая внучечка-красотулечка, такая вкусная, прям хочется ее все время зацеловывать", – говорится в публикации.

Артистка сказала, что будет максимально стараться стать хорошей бабушкой. Она также поблагодарила всех за поздравления и добавила, что "очень счастлива".

Ребенок появился у сына Картунковой. Александр с 2022 года женат на своей возлюбленной Эльвире, однако пара не афиширует личную жизнь и избегает публичности.

Ранее жена юмориста и шоумена Вадима Галыгина Ольга рассказала о своей беременности. Супруги уже воспитывают 14-летнего Вадима и 6-летнего Ивана. Также у Галыгина есть дочь Таисия от первого брака с Дарьей Овечкиной.

