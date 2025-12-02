Форма поиска по сайту

02 декабря, 18:35

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк поздравила актрису Агату Муцениеце с рождением ребенка

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Блогер и телеведущая Мария Погребняк поздравила актрису Агату Муцениеце с пополнением в семье.

Артистка родила третьего ребенка, и Погребняк опубликовала пост, подчеркнув, что Муцениеце теперь официально многодетная мама.

"Сама Агата пока держит паузу и не делится новостью официально, но мы уже можем поздравить!" – написала блогер в своем телеграм-канале.

Погребняк пожелала Муцениеце и ее дочери здоровья, нежности и бесконечного счастья, а также поприветствовала ее в клубе многодетных счастливых мам.

Ранее актриса Сиенна Миллер подтвердила на церемонии, что ожидает третьего ребенка. На премии она появилась в белом прозрачном платье. Звезда пришла вместе со своим 28-летним возлюбленным Оли Грином. Для них это первый совместный ребенок.

шоу-бизнес

