30 ноября, 08:00

Общество
Психолог Волкова объяснила, почему не стоит пытаться быть идеальной матерью

"Искусство маленьких шагов": почему не стоит пытаться быть идеальной матерью

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В 2025 году праздник выпал на 30 ноября. Вместе с экспертом расскажем, какие мифы о материнстве наиболее распространены на сегодняшний день и как быть счастливой мамой вне зависимости от обстоятельств.

"Достаточно хороший родитель"

Фото: depositphotos/SeventyFour

Один из главных мифов, с которым сегодня сталкиваются молодые мамы, – это навязанный обществом образ идеальной матери, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Семья" Ольга Волкова.

"Когда женщина видит в соцсетях картинки, где у других к 07:00 уже готовы сырники, а ее собственный ребенок не спал всю ночь и она утром успела только выпить кофе с бутербродом, она начинает чувствовать себя плохой матерью. Я всегда говорю таким мамам: "Вы достаточно хорошая мать". В психологии есть термин Винникотта – "достаточно хороший родитель", – отметила она.

Стремиться к идеалу не только невозможно, но и вредно, это прямой путь к выгоранию и чувству вины.
Ольга Волкова
психолог семейного центра "Семья"

Отдельно стоит отметить миф о том, что безусловная любовь к ребенку должна возникнуть мгновенно, с его рождением. На самом деле все очень индивидуально, предупредила эксперт.

"Кто-то начинает общаться с ребенком, пока тот еще в животе, включает ему музыку. А кто-то считает, что до года ребенок ничего не понимает, и до этого времени просто закрывает необходимые потребности в виде ухода и кормления, подключая развивающие инструменты позже. И нельзя сказать, как правильно, – исходить нужно из каждого конкретного случая", – пояснила психолог.

Она добавила, что, если мама переживает послеродовую депрессию, ей в первую очередь нужна помощь как со стороны специалистов, так и со стороны родственников, потому что в подобной ситуации женщина может порой быть не в состоянии даже физически ухаживать за ребенком.

Также Волкова подчеркнула, что необходимо помнить: не существует единого для всех "календаря развития".

"Дети развиваются в своем темпе, и, если один заговорил в год, а другой в два, это не всегда повод для паники. Однако есть определенные вехи, например, к году ребенок должен ползать и в идеале самостоятельно стоять, делать первые шаги. Не стоит в своей любви забывать об общепринятых физиологических вещах: если он не смотрит в глаза или в три года не говорит вообще – это не показатель скромности. Это уже объективный повод обратиться за консультацией к специалисту", – напомнила психолог.

Она также добавила, что современный родитель сталкивается с несколькими серьезными трудностями. Первая – это информационная перегрузка.

У нас есть доступ к сотням книг и мнениям экспертов в интернете, но зачастую их советы противоречат друг другу: "Будь ребенку другом" против "Родитель – это авторитет". Этот поток информации парализует и заставляет постоянно сомневаться: "А правильно ли я поступила? А что бы сказал тот психолог по этому поводу?" Задача родителя – научиться фильтровать этот шум и возвращаться к своим ценностям и потребностям своего ребенка, которого ни один специалист не знает лучше, чем мама.
Ольга Волкова
психолог семейного центра "Семья"

Другая трудность – это конкуренция с цифровым миром за внимание ребенка. Родитель должен стать гидом в этом мире, ограждая от небезопасного контента, и одновременно предложить живую, качественную альтернативу.

"Совместные игры, прогулки, простые объятия, время, проведенное вместе под одним пледом, и даже совместное ничегонеделание – это то, чем можно их сейчас отвлечь", – посоветовала эксперт.

Еще одна проблема – бешеный ритм жизни, который превращает родительство в бесконечный марафон, а это повышает тревожность, невротизирует. Уставший после работы родитель часто смотрит не в глаза ребенку, а в свой телефон, отвечая на звонки и думая о рабочих вопросах.

"Осознавая нехватку времени, мы пытаемся компенсировать ее дорогими подарками и записываем детей в многочисленные кружки, превращая их детство в такой же стрессовый "проект по достижению успеха", как и наша собственная жизнь. Но когда же тогда ребенку просто быть ребенком – играть и отдыхать?" – заметила Волкова.

В целом с появлением ребенка семья переживает кризис, так как вся система перестраивается. Меняется ритм жизни, мама отдает все силы младенцу, а папа часто чувствует себя забытым и неуверенным. Специалисты много говорят о послеродовой депрессии у матерей, но подобное состояние бывает и у отцов – это депрессия появления третьего члена семьи и острой нехватки внимания.

"Часто получается так, что папа вроде и хочет помочь, но ему не доверяют, говоря: "Я все сделаю сама". Потом, приходя к психологу, мама жалуется, что супруг не помогает. Поэтому стоит обращаться к специалисту чуть заранее, в последний триместр беременности – после появления ребенка времени на это не будет, а проблемы будут всегда те же самые", – рассказала психолог.

Она напомнила, что в семейном центре "Семья" работает специализированная школа – клуб "Осознанное родительство". Там существуют групповые форматы работы, где родители делятся опытом друг с другом, и это часто оказывается гораздо эффективнее, отметила эксперт.

Что такое быть мамой?

Фото: depositphotos/oksun70

Сама Ольга Волкова является мамой двоих детей: старшему сыну 22 года, а младшему – 12, и у него есть особенности развития.

"Если бы меня спросили 20 лет назад, я, скорее всего, сказала бы, что материнство – это что-то возвышенное и про безусловную любовь. Сейчас мой ответ другой. Для меня материнство – это искусство быть гибкой, уметь адаптироваться в разных ситуациях. С первым сыном я была "правильной" мамой из книг. Со вторым мне пришлось читать другие книги и учиться быть "другой" мамой", – поделилась она.

Материнство – это встреча с реальным, а не с воображаемым ребенком и умение принять его именно таким.
Ольга Волкова
психолог семейного центра "Семья"

Москвичка Татьяна, которая вместе с ребенком посещает особый семейный центр имени Г. И. Россолимо, отметила, что особенно счастлива в "искусстве маленьких шагов" – когда не торопишься в суете современной жизни, не рисуешь ребенку далекие перспективы, "а целенаправленно и тихо идешь рядом, внимая каждому радостному моменту, слову или новому навыку".

"Это любовь, которая наполняет каждый день смыслом", – добавила она.

По мнению многих матерей, счастье заключается в маленьких победах: видеть, как ребенок научился ходить, подружился с одноклассниками, смог выступить на сцене, поступил в университет, получил водительское удостоверение. Однако за каждым шагом могут стоять невероятные старания и трудности.

"Я многодетная мама. Моей старшей дочери 24 года, она замужем, и у нее уже есть ребенок. Моему сыну 17 лет, он студент. А моей младшей дочери 11 лет, она особенный ребенок – у нее синдром Дауна. О диагнозе мы с мужем узнали на начальном сроке беременности и сразу приняли этот факт. Поэтому для меня нет слова "трудности" – есть задачи или ситуации, которые нужно решить и через которые нужно пройти", – рассказала Ольга, посещающая семейный центр "Семья".

Ключевым моментом является именно то, как человек воспринимает ту или иную ситуацию в жизни, уверена она.

Как я справляюсь? Я воспринимаю это как квест: тебе дается задачка или уровень, порой со звездочкой, и тебе надо его пройти. Самые неприятные для меня ситуации связаны с проблемами со здоровьем детей. Это очень сложные моменты, решение которых не всегда зависит от тебя.
Ольга

В свою очередь, психолог в социальной сфере особого семейного центра имени Г. И. Россолимо Анастасия Купряхина подчеркнула, что быть мамой – значит учиться каждый день терпению и любви.

"У меня трое детей, и могу уверенно сказать, что материнство – это ежедневная работа и источник глубокого счастья. Мое послание будет очень простым: слушайте своих детей, не бойтесь просить прощения, от этого вы не утратите свой авторитет, а лишь укрепите отношения. Находите в себе силы быть рядом, отмечайте маленькие победы. Даже в самые уставшие вечера я знаю: если они приходят ко мне за советом или просто делятся тем, как прошел их день, – значит, я все делаю правильно", – призналась она.

Семейные центры Москвы предлагают разнообразные программы и занятия специально для мам, направленные на поддержку, развитие и укрепление семейных связей. Подробная информация о работе центров размещена на портале "Мой семейный центр". Для записи нужно перейти на интерактивную карту, выбрать удобное учреждение и воспользоваться сервисом "Записаться на прием".

В целом для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, ресурсный центр "Отрадное", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево", а также пять особых семейных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья.

