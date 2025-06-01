Психолог Игонина назвала пять важных принципов воспитания счастливого ребенка

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Для взрослых всего мира он служит напоминанием о необходимости защищать права ребенка и создавать условия для счастливого детства. Вместе с экспертом расскажем, каким моментам в воспитании стоит уделять особое внимание.

Понимайте потребности

Нередко можно наблюдать, как мамы маленьких детей отчитывают их за то, те якобы издеваются или манипулируют родителями. Но, по словам специалиста Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты Екатерины Игониной, малыши этого делать не умеют. Капризы, протесты и непослушание связаны со стремлением достичь желаемого, добиться внимания взрослого, а также выразить действием то, чего не могут выразить словами.

"Дошкольник благодаря игре развивается как личность, и эта задача гораздо важнее по значению, чем все вместе взятые рабочие дела его мамы – уже состоявшейся личности", – отметила она.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты Поэтому стоит принять как данность: просьбам, требованиям и поступкам ребенка всегда есть объяснение. И понять, что он хочет, – задача взрослых.

Ориентируйтесь на личностные особенности

Родители, у которых растет несколько детей, прекрасно знают, что даже братья и сестры могут быть совершенно разными по характеру, привычкам и поведению. Поэтому и подход к каждому ребенку должен быть индивидуальным, подчеркнула Игонина.

"Зачастую именно от проницательности и поддержки папы и мамы зависит, вырастет ли из фантазера замечательный писатель, станет ли флегматик талантливым ученым, сможет ли троечник реализовать себя в спорте или автомеханике", – отметила она.

Занимайтесь саморазвитием

Бывает так, что предъявляя к сыну или дочери завышенные требования, родители не представляют, как сложно им соответствовать.

"Поражаетесь, почему у ребенка проблемы с английским, – начните учить китайский. Удивлены тем, что дочь совсем не читает, – признайтесь в том, что и вы в свободную минуту листаете соцсети, а не страницы книг", – предложила специалист.

Умейте признавать ошибки своего воспитания

Зачастую поступки детей – это результат воспитания взрослых. Поэтому, прежде чем ругать и наказывать, проанализируйте ситуацию и каковы были предпосылки.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты Гиперопека способна сформировать беспомощного ребенка, который будет отказываться посещать детский сад и испытывать проблемы в школе. Намеренное отстранение малыша от выполнения домашних обязанностей (ведь он, хоть и старается, делает все медленно и плохо) обещает проблемы с подростком, за которым нужно и комнату убирать, и мыть посуду.

Вместо наказаний гораздо лучше направить силы на выполнение работы над собственными ошибками и исправление проблемных отношений, уверена Игонина. Подсказать, на что стоит обратить внимание в воспитании, и помочь исправить ошибки всегда помогут рекомендации специалистов.

Доверяйте себе

Екатерина Игонина напомнила, что профессионалов, готовых помочь с развитием и воспитанием ребенка, сейчас довольно много – психологи, игровые терапевты, логопеды, педагоги, няни, репетиторы, тренеры, наставники.

"Однако самые главные и компетентные специалисты, знающие ребенка и его особенности, – это, конечно, родители. Только мама и папа имеют четкое представление о том, какой на самом деле их ребенок, а потому вполне могут доверять своему мнению о его возможностях и следовать интуиции", – сказала она.

Эксперт добавила, что стать настоящими экспертами по счастливому детству просто: любить своих детей безусловно, принимать их такими, какие они есть, поддерживать в стремлениях достигать большего, позволять им с разных сторон узнавать родителей и также каждый день открывать что-то новое в них.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.