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01 июня, 08:00

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Психолог Игонина назвала пять важных принципов воспитания счастливого ребенка

Безусловная любовь: пять советов по воспитанию счастливого ребенка

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Для взрослых всего мира он служит напоминанием о необходимости защищать права ребенка и создавать условия для счастливого детства. Вместе с экспертом расскажем, каким моментам в воспитании стоит уделять особое внимание.

Понимайте потребности

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Нередко можно наблюдать, как мамы маленьких детей отчитывают их за то, те якобы издеваются или манипулируют родителями. Но, по словам специалиста Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты Екатерины Игониной, малыши этого делать не умеют. Капризы, протесты и непослушание связаны со стремлением достичь желаемого, добиться внимания взрослого, а также выразить действием то, чего не могут выразить словами.

"Дошкольник благодаря игре развивается как личность, и эта задача гораздо важнее по значению, чем все вместе взятые рабочие дела его мамы – уже состоявшейся личности", – отметила она.

Поэтому стоит принять как данность: просьбам, требованиям и поступкам ребенка всегда есть объяснение. И понять, что он хочет, – задача взрослых.
Екатерина Игонина
специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты

Ориентируйтесь на личностные особенности

Фото: 123RF/fizkes

Родители, у которых растет несколько детей, прекрасно знают, что даже братья и сестры могут быть совершенно разными по характеру, привычкам и поведению. Поэтому и подход к каждому ребенку должен быть индивидуальным, подчеркнула Игонина.

"Зачастую именно от проницательности и поддержки папы и мамы зависит, вырастет ли из фантазера замечательный писатель, станет ли флегматик талантливым ученым, сможет ли троечник реализовать себя в спорте или автомеханике", – отметила она.

Занимайтесь саморазвитием

Фото: 123RF/sarawutnam

Бывает так, что предъявляя к сыну или дочери завышенные требования, родители не представляют, как сложно им соответствовать.

"Поражаетесь, почему у ребенка проблемы с английским, – начните учить китайский. Удивлены тем, что дочь совсем не читает, – признайтесь в том, что и вы в свободную минуту листаете соцсети, а не страницы книг", – предложила специалист.

Умейте признавать ошибки своего воспитания

Фото: 123RF/milkos

Зачастую поступки детей – это результат воспитания взрослых. Поэтому, прежде чем ругать и наказывать, проанализируйте ситуацию и каковы были предпосылки.

Гиперопека способна сформировать беспомощного ребенка, который будет отказываться посещать детский сад и испытывать проблемы в школе. Намеренное отстранение малыша от выполнения домашних обязанностей (ведь он, хоть и старается, делает все медленно и плохо) обещает проблемы с подростком, за которым нужно и комнату убирать, и мыть посуду.
Екатерина Игонина
специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты

Вместо наказаний гораздо лучше направить силы на выполнение работы над собственными ошибками и исправление проблемных отношений, уверена Игонина. Подсказать, на что стоит обратить внимание в воспитании, и помочь исправить ошибки всегда помогут рекомендации специалистов.

Доверяйте себе

Фото: 123RF/gstockstudio

Екатерина Игонина напомнила, что профессионалов, готовых помочь с развитием и воспитанием ребенка, сейчас довольно много – психологи, игровые терапевты, логопеды, педагоги, няни, репетиторы, тренеры, наставники.

"Однако самые главные и компетентные специалисты, знающие ребенка и его особенности, – это, конечно, родители. Только мама и папа имеют четкое представление о том, какой на самом деле их ребенок, а потому вполне могут доверять своему мнению о его возможностях и следовать интуиции", – сказала она.

Эксперт добавила, что стать настоящими экспертами по счастливому детству просто: любить своих детей безусловно, принимать их такими, какие они есть, поддерживать в стремлениях достигать большего, позволять им с разных сторон узнавать родителей и также каждый день открывать что-то новое в них.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.

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