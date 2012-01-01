Нейропсихолог Хвингия предупредила об опасности "бежевого материнства" для детей

Россиянки все чаще становятся "бежевыми мамами" – они выступают против визуального шума и исключают яркие цвета из жизни своих детей. Вместе с экспертом разбираемся, насколько опасен такой тренд и к каким последствиям он может привести с точки зрения развития психики ребенка.

Избежать безвкусицы?

"Бежевое материнство" стремительно набирает популярность среди россиянок. Исходя из эстетических соображений, они убирают из домашней обстановки все, что создает визуальный шум, – преимущественно, чтобы их дети жили "в гармонии". В первую очередь женщины придерживаются принципов минимализма в оформлении комнаты ребенка: для этого специально подбирается интерьер в сдержанных оттенках, в основном бежевого, кремового, коричневого и белого цветов. Те же правила касаются тонов в одежде и даже игрушек.

Например, одна из пользовательниц соцсетей отметила, что быть "бежевой мамой" – значит обладать чувством красоты. По ее словам, еще одно преимущество связано с умением находить множество вариантов для организации пространства и хранения вещей так, чтобы не перегружать интерьер.

Вместе с тем такие мамы указывают на безвкусицу тех, кто одевает своих детей в "расцветайку".

(в бежевых тонах. – Прим. ред.) гардероб в дальнейшем будет формироваться правильно и стильно. Да, может, период, когда дочке захочется одеться в красную шапочку зимой, будет, но он пройдет, а вкус с детства останется.

пользовательница социальной сети Я люблю пастельные тона. Возможно, не все могут позволить себе эстетичные вещи, но "огородную" одежду я не переношу. <...> Мне кажется, что такгардероб в дальнейшем будет формироваться правильно и стильно. Да, может, период, когда дочке захочется одеться в красную шапочку зимой, будет, но он пройдет, а вкус с детства останется.

В случае же, если что-то яркое попадает в дом "бежевой мамы", она спешит избавиться от этого как можно скорее. В частности, пользовательница Сети поделилась историей, как к ней в дом попала яркая машинка и она сразу объяснила ребенку, что играть в такое нельзя.

"Он все понял и стал использовать нормальные, деревянные машинки", – рассказала она в видеоролике, опубликованном на своей странице.

Однако далеко не все разделяют подход "бежевых мам" к воспитанию. Напротив, в интернете множество комментариев, где стремление свести визуальный шум к минимуму высмеивают.



пользовательница социальной сети Интересно, в музеи мама тоже не будет его водить, чтобы ребенок не нахватался дурного вкуса от ничего не понимающих художников?

Также не без иронии в Сети предположили, что в семьях, придерживающихся подобных принципов, используются исключительно бежевые карандаши и краски, а вместо познавательной литературы с яркими иллюстрациями – черно-белые газеты.

Сохранить мышление и фантазию

Яркие цвета действительно могут перегрузить детскую психику: они стимулируют центральную нервную систему и тем самым повышают ее активность. Однако это касается лишь резких, люминисцентных оттенков, пояснила в разговоре с Москвой 24 нейропсихолог Ирина Хвингия.

"Важно иметь в виду, что разница есть, например, между мягким малиновым и фуксией. То есть необязательно окружать ребенка только бежевым – успокаивающе действуют все нейтральные тона", – отметила эксперт.

В то же время совсем избегать яркого также не следует, предупредила нейропсихолог. В противном случае это приведет к тому, что у ребенка попросту не будет возможности регулировать свое эмоциональное состояние.

"Конечно, он не перестанет проявлять какие-то чувства вообще. Но тем не менее возбуждение ЦНС тоже необходимо. Например, помочь ему быстрее проснуться и раскачаться с утра могут красный и оранжевый", – считает Хвингия.



Ирина Хвингия нейропсихолог Вообще вся цветовая палитра способствует формированию когнитивной функции, а желтый, синий, зеленый и красный – это основные цвета. И если лишить ребенка возможности воспринимать и различать разные оттенки и особенно убрать это на этапе развития до пяти лет, мы получим однообразное мышление или даже задержку речи.

В свою очередь, психолог Дарья Яушева добавила, что стремление женщин исключить из домашней обстановки визуальный шум отражает их склонность к повышенному контролю или перфекционизму. По ее мнению, чрезмерная упорядоченность препятствует появлению у детей умения "справляться с хаосом и адаптироваться в менее структурированных условиях".

"К тому же яркие оттенки побуждают ребенка проявлять фантазию, способствуя развитию творческого мышления. Однообразная цветовая гамма может затруднить процесс креативного познания мира и ограничить игру как способ исследования", – заявила эксперт.

При этом необходимо понимать, что восприятие цвета индивидуально: и если одному комфортнее в нейтральной среде, то для другого предпочтительнее все яркое. Поэтому прежде всего родителям рекомендуется ориентироваться на реакцию ребенка и создавать окружение в соответствии с его предпочтениями, резюмировала Яушева.