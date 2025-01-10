Психолог Полякова: домашний мастер-класс можно устроить с ребенком в выходные

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Домашний мастер-класс с ребенком поможет преобразить совместные выходные, рассказала News.ru практический психолог Любовь Полякова.

По словам эксперта, можно испечь вместе пирог или сделать аппликацию. Для последнего необходимо взять рулон обоев, краски и карандаши. К такому досугу можно привлечь бабушку и дедушку, чтобы они поделились своими умениями с внуками и стали ближе друг другу, отметила Полякова.

Также можно воспользоваться настольными играми, чтобы не только вместе провести время, но и посмотреть реакцию ребенка на проигрыши, сказала психолог. По ее словам, это поможет научить детей принимать любой результат и оценивать эмоции.

В то же время, считает специалист, не нужно отказываться от пассивного отдыха. Можно сделать уютное место из подушек и пледов, чтобы рассматривать семейные фотографии, указала она.

"Активный отдых: катание на санках, бег наперегонки. Если ваших идей не хватает, объединяйтесь с другими семьями. Так ваши активности станут интереснее и разнообразнее, а у ребенка будет дополнительная возможность для того, чтобы уметь общаться с разными людьми в разных ситуациях", – добавила Полякова.

Ранее эксперт Татьяна Корнилова заявила, что досуг в кругу близких людей формирует основные ценности и жизненные принципы, которые закладывают основу личности ребенка. Проведенное вместе время укрепляет эмоциональную связь, снижает уровень стресса и повышает уверенность каждого члена семьи. Внимание друг другу – традиция, которая учит детей ценить и уважать родных, уточнила Корнилова.