Пять лучших игр на развитие памяти у детей

Ребенку с хорошей памятью и учиться легко, поэтому важно ее тренировать. Чтобы процесс шел просто и весело, помогут развивающие игры. Самые интересные и познавательные развлечения для памяти – в материале Москвы 24.

Точно в ряд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для этой игры понадобится несколько пар любых предметов. Например, по два одинаковых рисунка, овоща, фрукта, карандаша и так далее. Одни предметы из пары берет ведущий, другие – игрок. Взрослый выстраивает ряд из предметов, дает ребенку время запомнить последовательность, а затем прячет под платком. Задача участника – в точности повторить порядок.

Игра отлично тренирует зрительную память, она прекрасно подойдет даже малышам от трех лет. Уровень сложности легко повысить за счет большего количества предметов в ряду. Если детей несколько, можно устроить между ними соревнование.

Мастер узоров

Еще одна отличная игра на развитие зрительной памяти. Ведущий выкладывает из счетных палочек какой-нибудь узор, предлагает ребенку его запомнить, а потом закрывает. Игроку необходимо как можно точнее повторить рисунок.



Уровень можно поднять за счет сложности узора и использования в нем разных цветов.

Все наоборот

Эта простая игра поможет развить двигательную память. Ведущий показывает комплекс движений, игрок или несколько участников повторяют их, пока не запомнят.

Задача – воспроизвести все действия в обратном порядке и не сбиться.

Звуковые ассоциации

Игра поможет прокачать слуховую память ребенка. Ведущий выставляет перед участником реквизит: кастрюлю, кружку, пластмассовую игрушку и так далее. А потом стучит по каждому предмету, чтобы игрок послушал и запомнил, как они звучат. Затем ребенок должен отвернуться и попытаться отгадывать на слух, по какой вещи бьет ведущий.

В игре можно задействовать онлайн-симулятор звуков. С его помощью легко научить ребенка распознавать мелодии разных музыкальных инструментов, голоса животных и пение разных птиц.

Цепочки из слов

Еще одно развлечение на слуховую память. Один игрок должен назвать слово, а второй – произнести его и добавить любое свое. Первому уже нужно повторить два слова и приплюсовать к нему третье. И так дальше, пока кто-нибудь не собьется.

Это развлечение подойдет для двоих или целой компании. Чтобы усложнить игру, можно договориться называть слова только на одну конкретную тему. Либо лишь те, что обозначают окружающие участников предметы.

