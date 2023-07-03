Лучшие словесные игры, которые надолго займут детей в дороге

Дети в долгой дороге начинают скучать, поэтому важно заранее продумать, чем их развлечь. Отличным вариантом станут словесные игры. Они не только развеселят, но и помогут прокачать лингвистические навыки и логическое мышление. Какие словесные игры развлекут ребенка лучше всего, расскажет Москва 24.

"Собираю чемодан"

По правилам этой игры ведущий произносит фразу: "Отправляюсь в путешествие, беру с собой…" и перечисляет две-три вещи, у которых есть некий общий признак. Например: соль, яйца и сметану.

Задача игроков – догадаться, по какому признаку ведущий отбирает вещи в чемодан. Для этого участники задают вопросы, например: "А можно взять с собой тарелку?", "А лук?" Игроки могут расспрашивать ведущего сколько угодно, пока не поймут, что соль, яйца и сметана в этой ситуации – просто предметы белого цвета.

"Пять слов"

Игра с очень простыми правилами. Ведущий задает вопрос с любым глаголом, например: "Что можно включить?" Задача игроков – быстро назвать пять слов, которые на него отвечают.

В нашем случае можно перечислить такие варианты, как свет, планшет, плиту, утюг и мозг.

"Объясни, что и кто?"

К этой игре лучше заранее подготовить реквизит – небольшие листы бумаги. На них нужно будет написать название какого-нибудь предмета либо имя известного персонажа или популярной личности.

Чтобы начать играть, надо решить, кто начнет первым, и установить таймер на определенное время. Задача участника – успеть за отведенные минуты объяснить как можно больше слов из карточек.

Можно играть не только один на один, но и командами друг против друга. Чтобы усложнить процесс, следует объяснять загаданные слова только с помощью жестов и мимики.

"Чепуха"

Старая добрая игра, которая рассмешит даже взрослых. Для нее понадобится любой пишущий предмет и бумага. Один игрок указывает в верхней части листа какой-нибудь вопрос: Кто ты? Какой ты? Что ты делаешь? и так далее. Затем он загибает эту часть бумаги, чтобы другой игрок не видел запись.

Следующий участник пишет ответ, пытаясь предугадать, о чем же его спросили. И тоже скрывает запись, загнув часть листа. Так они чередуют вопросы и ответы, пока не закончится место на бумаге. Тогда лист открывают и читают получившуюся историю, которая наверняка вызовет смех из-за своей несуразности.

"Угадай сказку"

Ведущий называет несколько героев и предметов из какой-то сказки. Задача игроков – не только отгадать ее, но и найти одно лишнее слово, которое рассказчик умышленно включил в список. Например, игра со сказкой "Репка" может выглядеть так: дед, бабка, внучка, мышка, свекла. Понятно, что лишнее слово в этом списке – последнее.

Такие задания можно составлять не только по сказкам, но и мультфильмам, кино и песням, которые хорошо знают дети.