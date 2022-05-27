Эксперты рассказали, как подготовиться к путешествию с детьми

Отдыхать с детьми весело, но в путешествии могут произойти неприятные ситуации. Существует вероятность, что ребенок заболеет, поранится, испугается самолета или поезда. Рассказываем, как максимально подготовиться к семейной поездке.

Собрать аптечку

Прекрасно, если ребенок все путешествие будет здоров. Но к возможным отклонениям от плана все же стоит подготовиться. "Прежде всего, у родителей должен быть номер врача, который в случае чего сможет оказать ребенку помощь дистанционно", – рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, педиатр Анна Левадная.

Эксперт также посоветовала купить медицинскую страховку тем, кто собирается отдыхать за границей. При склонности детей к каким-либо заболеваниям лучше заранее проконсультироваться с лечащим врачом и положить все необходимое для лечения в аптечку.



Анна Левадная педиатр При частых бронхообструкциях и ложных крупах (острый воспалительный процесс гортани – Прим. ред.) врач может посоветовать взять с собой ингалятор, физраствор в ампулах и другие лекарства.

Если у ребенка есть выраженная реакция на укусы насекомых, то с собой нужно взять детскую гормональную мазь. При частых отитах и в качестве первой помощи при боли в ухе – антибактериальные и обезболивающие капли.

Также в аптечке необходимо иметь солевой раствор для промывания носа. На случай ожога – противоожоговый гель с антисептиком и анестетиком. Его можно хранить вместе со стерильным бинтом, которым рекомендовано прикрывать ожог.



Анна Левадная педиатр Обязательно в аптечке должны быть жаропонижающее и обезболивающее на основе парацетамола или ибупрофена. Это могут быть свечи, сироп, таблетки – в зависимости от возраста ребенка.

По словам эксперта, не все виды анальгетиков и антигистаминных препаратов можно давать детям. При ранах и травмах могут понадобиться антисептики, пластыри разных размеров, самоклеящийся и эластичный бинты, марлевые салфетки и ножницы. С помощью пипетки удобно будет промывать рану или глаза. Пинцет поможет извлечь занозу, осколок или насекомое из кожи.

Чтобы не укачало

Груднички обычно нормально переносят любые передвижения. Но детей от 2 до 12 лет часто укачивает в транспорте, отметила детский невролог Ольга Кельн.

"Чтобы ребенка не укачало, в путешествие нельзя отправляться на голодный желудок. Однако переедать тоже не стоит и лучше отказаться от жирных и острых блюд", – посоветовала врач.

Кроме того, с собой обязательно надо взять легкий перекус: подойдут сухие крекеры и печенье. Также необходимо периодически давать ребенку пить воду.

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Ольга Кельн детский невролог Взрослым важно помнить, что не надо курить в машине, использовать резкий парфюм и класть в салон ароматизаторы во время путешествия с детьми. Это в целом вредно для детского организма, к тому же резкие запахи провоцируют укачивание.

Если путешествие будет проходить на поезде или в автобусе, старайтесь садиться по направлению движения. В самолете выбирайте места у крыла – они считаются самыми стабильными. Когда совершаете морскую прогулку, чаще выходите с ребенком на палубу.

"Во время движения попросите малыша смотреть вперед, на горизонт, а не по сторонам. Можно даже зафиксировать его голову с помощью подголовника или специальной подушки, иначе лишние движения головой могут усилить тошноту", – отметила невролог.



Ольга Кельн детский невролог В поездке ребенку лучше воздержаться от чтения или использования гаджетов. Также периодически стоит делать остановки, чтобы выйти из машины и немного погулять.

Врач предупредила, что специальные препараты от укачивания могут иметь серьезные побочные эффекты. Поэтому с ними надо быть очень осторожными и перед приемом обязательно посоветоваться с врачом.

Эмоциональное равновесие

Во время путешествия ребенок может начать капризничать или сильно испугаться, особенно если предстоит передвигаться на самолете или поезде. Педагог-психолог, коуч по детско-родительским отношениям Татьяна Егорова советует родителям на протяжении всего пути держать малыша в поле зрения.

"Не теряйте с ребенком контакт и внимательно наблюдайте за его настроением, потому что капризы и страхи легче предупредить в самом начале, когда он еще не охвачен сильными чувствами", – напомнила эксперт.

Страх у детей может быть вызван эффектом новизны обстановки, поэтому важно подробно рассказывать им обо всем, что происходит вокруг.



Татьяна Егорова педагог-психолог, коуч по детско-родительским отношениям Объясняйте ребенку, что за звуки вы слышите, какие запахи чувствуете, почему нужно сдавать багаж на проверку, показывать билеты и идти на посадку. Не забудьте отметить, какой красивый самолет ждет вас за окошком.

Снизить мышечное напряжение и успокоиться помогут физические движения. Можно пройтись по салону самолета, попить водички, потереть ручки салфеткой, дать ребенку порисовать.

"Очень хорошо отвлекают игры на движение. Например, вы говорите "я муравьишка, иду муравьиным шагом", "я лев, я прыгаю далеко" и так далее. В ответ малыш может семенить ручками как муравей лапками, прыгать, плавать, скакать, летать", – предложила педагог.

Если ребенок уже хорошо говорит, отвлечь его от тревожных мыслей помогут простые загадки, а также игры в слова. Не забывайте, что дети считывают эмоции родителей. Если вы будете максимально спокойны, то и малыш поймет, что ничего страшного не происходит.