Диетолог назвала лучший перекус для путешествий

Фото: depositphotos/annahoychuk
Для перекуса в путешествии подойдут овсянка и гречка, запаренные в термосе, а также овощи и сухофрукты, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Можно взять с собой термос, а также овсяную или гречневую крупу. Овсянка, которую запаривают. Но не быстрорастворимые каши, а обычная овсянка, которая варится 5–10 минут, она тоже прекрасно запаривается. Та же гречка, но гречка подольше", – рассказала Соломатина.
По словам специалиста, для перекуса также можно взять с собой цельнозерновой хлеб, сыр, овощи, сухофрукты и орехи.
Соломатина добавила, что в стрессовой обстановке в аэропорту или на вокзале организм может выделять меньшее количество ферментов, что затрудняет процесс пищеварения. Нахождение в одной позе длительное время может нарушить перистальтику ЖКТ, а мясо, которое подают в самолетах, будет сложно переварить.
"А вот такое мясо уже перемолотое, как из детского питания, оно очень легко усваивается. Если это качественные детские консервы, то используются только натуральные компоненты. Для детского чувствительного пищеварения, чтобы не было у детей колик и всяких болей. И поэтому можно их тоже взять с собой", – добавила диетолог.
Ранее член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко дала советы по тому, как перестать переедать по ночам.
Почувствовав голод, следует выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. А если это не помогло – стакан кефира или теплого молока со специями, к примеру с корицей, куркумой, молотым имбирем и чайной ложкой меда. От чая и кофе при этом нужно отказаться, так как они стимулируют аппетит.
Москвичам рассказали, как выбрать готовые сэндвичи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: