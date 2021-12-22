Диетолог назвала лучший перекус для путешествий

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Для перекуса в путешествии подойдут овсянка и гречка, запаренные в термосе, а также овощи и сухофрукты, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Можно взять с собой термос, а также овсяную или гречневую крупу. Овсянка, которую запаривают. Но не быстрорастворимые каши, а обычная овсянка, которая варится 5–10 минут, она тоже прекрасно запаривается. Та же гречка, но гречка подольше", – рассказала Соломатина.

По словам специалиста, для перекуса также можно взять с собой цельнозерновой хлеб, сыр, овощи, сухофрукты и орехи.

Соломатина добавила, что в стрессовой обстановке в аэропорту или на вокзале организм может выделять меньшее количество ферментов, что затрудняет процесс пищеварения. Нахождение в одной позе длительное время может нарушить перистальтику ЖКТ, а мясо, которое подают в самолетах, будет сложно переварить.

"А вот такое мясо уже перемолотое, как из детского питания, оно очень легко усваивается. Если это качественные детские консервы, то используются только натуральные компоненты. Для детского чувствительного пищеварения, чтобы не было у детей колик и всяких болей. И поэтому можно их тоже взять с собой", – добавила диетолог.

Ранее член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко дала советы по тому, как перестать переедать по ночам.

Почувствовав голод, следует выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. А если это не помогло – стакан кефира или теплого молока со специями, к примеру с корицей, куркумой, молотым имбирем и чайной ложкой меда. От чая и кофе при этом нужно отказаться, так как они стимулируют аппетит.

