Эксперт составил топ полезных перекусов

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасов в эфире телеканала Москва 24 рассказал о сладких, но полезных перекусах.
На первом месте оказался пудинг с семенами чиа. Этот десерт можно приготовить самостоятельно. Для этого семена необходимо засыпать в любое растительное молоко. Желирующие компоненты, выделяющиеся чиа, преобразуют жидкое молоко в кремообразную консистенцию.
"Данные семена содержат в себе кислоты омега-3 и жирные кислоты, а это полезно для кожи и волос, нейронных связей. Также данные вещества защищают организм от действия вредного холестерина", – объяснил Арзамасов.
Еще одним полезным перекусом врач назвал исландский скир с киви, богатый белками.
"Это идеальная замена сладким йогуртам, потому что в этом перекусе не содержится сахара, нет красителей, ароматизаторов и различных усилителей вкуса", – сказал диетолог.
На третье место сладких перекусов он поместил горький шоколад с миндалем. При этом врач уточнил, что это достаточно калорийный продукт.
"В этом продукте большое количество магния, который полезен женщинам, так как позволяет улучшать течение ПМС. Магний положительно влияет и на сон, и на настроение в целом", – добавил эксперт.
Также в качестве полезного перекуса диетолог рекомендовал употреблять грушу с сыром рикотта. Такое сочетание продуктов будет полезно тем, у кого наблюдается недостаток железа, подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, лучше всего выбирать твердую зеленую грушу, так как в ней содержится меньше фруктозы и сахарозы.
Ранее эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын рассказал, какие части курицы лучше не употреблять в пищу.
По словам специалиста, самая опасная часть этой птицы – ее внутренние органы.
"Доктор 24": полезные перекусы
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