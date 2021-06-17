Врач перечислила продукты, провоцирующие образование тромбов

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Перечислены продукты, регулярное употребление которых вызывает риск образования тромбов. Их назвала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

Как пояснила специалист, наибольшему риску подвержены граждане с атеросклерозом, сахарным диабетом и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, пагубное влияние на образование тромбов могут оказать вредные привычки и избыточная масса тела.

Кореневич порекомендовала есть меньше простых углеводов, которые содержатся в сладком, хлебе и выпечке. Кроме того, стоит минимизировать употребление сахара, который в больших объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах. Чрезмерное количество указанных продуктов может вызвать нарушение свертываемости крови и тромбоз, подчеркнула врач.

"Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше – исключите совсем", – добавила врач.

Кореневич также посоветовала гражданам, принимающим препараты для разжижения крови, не употреблять продукты с повышенным содержанием витамина K. В их число входят зеленый чай, печень и овощи зеленого цвета. Такие продукты полностью уничтожают действие лекарств, предупредила врач.

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