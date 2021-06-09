Диетолог рассказал, от каких продуктов с крахмалом можно потолстеть

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, чем опасен крахмал, содержащийся в бананах, картофеле, рисе, йогурте и других продуктах.
Специалист пояснил, что употребление крахмала в больших количествах может привести к набору лишнего веса. "Крахмал является углеводом. Употребление избыточного количества углеводов, особенно при отсутствии достаточной физической нагрузки, будет приводить к накоплению энергии. А энергия накапливается не только в виде гликогена, но и в виде жиров", – указал он.
По словам врача, одним из лидеров по содержанию крахмала является картофель. "Чем моложе картофель, тем меньше в нем крахмала и больше клетчатки. У взрослого картофеля наоборот. Если человек хочет снижать вес, то картофель лучше брать молодой", – советует Арзамасцев.
Также крахмал содержится в бобовых продуктах, бананах и практически во всех овощах, отметил диетолог. "Крахмал добавляют в различные полуфабрикаты. Он часто используется в качестве загустителя в соусах, кетчупах и подобной продукции", – добавил он.
Арзамасцев подчеркнул, что крахмал является растворимым углеводом, поэтому из многих продуктов его можно вывести, просто замачивая их в воде. Например, такую процедуру часто проводят с рисом. В идеале рис замачивать на ночь в холодной воде, а потом сливать воду и промывать повторно, тогда количество крахмала будет меньше, рассказал диетолог.
Для перекуса врач советует не сочетать йогурт с бананом. Лучше выбрать отдельно или йогурт, или банан и дополнить его зеленым листовым салатом. В этом случае человек получит большее количество клетчатки, она перекроет весь крахмал, который есть в продуктах, заключил Арзамасцев.
Ранее онколог рассказал, какая еда может стать причиной развития рака. Он посоветовал употреблять как можно меньше продуктов, содержащих большое количество жира, калорий и сахара.
"Доктор 24": крахмал
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