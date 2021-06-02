Дерматолог рассказал о родинках, представляющих опасность для жизни человека

"Доктор 24": мифы и правда о родинках
Врач-дерматолог, член Европейской академии дерматологии Надежда Набатникова пояснила Москве 24, какие родинки требуют повышенного внимания.
По словам специалиста, чем больше родинок у человека, тем у него выше риск развития меланомы.
"Мы основываемся на том, что 50 родинок на теле – это уже риск, когда действительно повышается шанс какой-то одной из них стать меланомой. Таким людям нужно обязательно на консультацию к дерматологу: там составляется паспорт кожи, и мы эти родинки контролируем", – рассказала врач.
Она отметила, что большие родинки в обязательном порядке требуют наблюдения, поскольку риск развития онкологического заболевания в них выше. Однако такие родинки необязательно превратятся в меланому, указывает дерматолог.
По словам специалиста, особую опасность представляют плоские родинки, так как рост болезни от них может начаться внутрь. При этом объемные невусы легче всего травмировать, что также имеет свои негативные последствия.
Удалять невусы можно в любом возрасте, но только по медицинским показаниям, отмечает дерматолог.
"У нас к подросткам более деликатное отношение, так как идет период становления родинки, она еще не созрела, еще не все ее клетки вышли на поверхность. И плюс еще у молодых девушек верхняя треть груди – это риск образования келоидных рубцов. Поэтому удаляем в таком возрасте только по медицинским показаниям", – пояснила специалист.
Врач также назвала главный признак, который должен стать поводом для обращения к врачу – это изменение цвета родинки и ее формы. Если невус либо его часть сильно поменяли цвет или изменили форму, необходимо сразу оформить визит к специалисту, заключила Набатникова.
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