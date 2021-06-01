Эксперт рассказал, может ли быть зевота предвестником инфаркта

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Связь зевоты с инфарктом и другими сердечными расстройствами не доказана, однако она может многое рассказать о состоянии человеческого организма, рассказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Явление зевоты хорошо изучено. И нет убедительных доказательств того, что оно может быть связано с коронарной недостаточностью – инфарктом миокарда", – заявил он.
Эксперт рассказал, что ранее зевоту пытались объяснить различными теориями, в том числе нехваткой кислорода в организме. Но дальнейшие исследования показали, что на самом деле она является признаком определенных жизненных циклов.
"На самом деле зевота – это признак, который связан с регуляцией разных циклов в организме, например сон/бодрствование, голод/насыщение. Усталость и недосып могут быть связаны с зевотой. Это тоже переходы от цикла бодрствования к циклу отдыха. Или, скажем, плотно поел, проснулся утром – начал зевать", – пояснил Копылов.
Он отметил, что зевота является достаточно старым феноменом, который свойственен всем позвоночным организмам. Сокращение мышц, которое происходит при зевоте, как раз и является маркером перехода организма из одного цикла в другой.
"Плюс к этому еще есть определённый социальный аспект зевоты у высших приматов: она включается ради избегания какой-то деятельности. Когда кто-то зевает, то показывает, допустим, что не участвует в бое. Другой известный социальный аспект – некая "заразность" зевоты: один начинает зевать, и все остальные – тоже", – уточнил Копылов.
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